Судья с признаками опьянения протаранила дерево, чуть не вылетев в реку: эксклюзивные фото ДТП в Киеве

В Киеве на улице Приречная, 27 произошло ДТП, в котором чудом никто не пострадал. За рулем автомобиля была женщина. Как сообщают очевидцы корреспонденту "Телеграфа" - в состоянии алкогольного опьянения. Якобы это - судья Деснянского районного суда столицы Светлана Колегаева.

Авария на жилмассиве Оболонь случилась в среду 21 июля, ночью. Водитель Ауди потеряла управление авто и допустила наезд на бордюр. Затем автомобиль понесло дальше.

Машина зацепила фонарный столб, врезалась в еще один потеряв колесо. Остановить "немца" удалось лишь тополю, который не дал Ауди продолжить движение. Дальше по траектории у машины - пляж и Днепр.

Когда очевидцы подоспели к машине, за рулем была женщина с признаками алкогольного опьянения. Кто-то из очевидцев узнал судью Светлану Колегаеву.

Увезти женщину с места аварии патрульным удалось с помощью дополнительных экипажей - люди не пропускали их к машине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что попавшая в ДТП украинская телеведущая показала последствия аварии.

Фото, видео: Василий Мозговой, "Телеграф"