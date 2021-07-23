Россиянин, застреливший через дверь 9-летнюю соседскую девочку, сядет надолго

В Чите мужчину, который застрелил девятилетнюю девочку через дверь, приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Об этом в Telegram-канале сообщает издание Baza.

В феврале 2021 года Василий Дунец пошел разбираться к соседям, потому что они якобы слишком сильно шумели во время ремонта. При этом он прихватил с собой ружье. Мужчина постучал в дверь и выстрелил. В этот момент у двери находилась 9-летняя девочка, от полученного ранения она погибла.

Отец убитой не согласен с приговором. Он будет его обжаловать и намерен, чтобы убийцу его дочери отправили за решетку более, чем на 20 лет.

Как писал "Телеграф", 17 февраля в Железнодорожном районе Читы, пьяный сосед застрелил через входную дверь в квартиру 9-летнюю девочку. Отец погибшей поделился рассказал инцидента.