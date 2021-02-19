"Папа, меня убили!" Отец открыл детали, как 9-летнюю девочку застрелил сосед в Чите (видео)

17 февраля в Железнодорожном районе Читы, пьяный сосед застрелил через входную дверь в квартиру 9-летнюю девочку. Отец погибшей поделился рассказал инцидента.

Об этом сообщил в Телеграм-канале LIFE SHOT. Там также поделились видео с места происшествия.

"Я, когда выбежал из комнаты, застал здесь лужу крови. Она кричит: "Папа, меня убили!"", - рассказал отец девочки.



Видео с места инцидента:

Стоит напомнить, что 19 февраля пьяного соседа, который 17 февраля в Железнодорожном районе Читы, застрелил через входную дверь в квартиру 9-летнюю девочку, арестовали на два месяца.

В то же время, 17 февраля улице на Братиславской в столице РФ 14-летняя девочка выбросилась с 13-го этажа жилого дома. К счастью ребенок выжил и его жизни ничего не угрожает.