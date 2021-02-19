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Застрелил пьяным 9-летнего ребенка из-за шума ремонта: суд РФ принял решение в громком деле

Застрелил пьяным 9-летнего ребенка из-за шума ремонта: суд РФ принял решение в громком деле
Обновлено 07:33 Сегодня Телеграф

Пьяного соседа, который 17 февраля в Железнодорожном районе Читы, застрелил через входную дверь в квартиру 9-летнюю девочку, арестовали на два месяца.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Согласно предоставленным данным, подвыпивший 33-летний Василий Дунец выстрелил из ИЖ-43 в дверь соседа, который, по его мнению, слишком громко делал ремонт. За дверью в этот момент находилась соседская дочь - дробь попала ей прямо в голову

Во время допроса Дунец заявил, что выстрелом из ружья хотел только "повредить дверь".

Убитая соседом девочка из Читы снимала видео в "ТикТок" о том, как к ним в квартиру ломится пьяный мужчина. Через 15 минут после этого случилась трагедия.

33-летний Василий Дунец выпивал у себя дома, в какой-то момент шум стал его раздражать и он решил попросить соседа отложить ремонт. Дело было днем, и сосед просьбе не внял, да еще и пнул любителя тишины по ногам. Дунец обиделся и пошел домой за ружьем. А когда вернулся, пальнул из ИЖ-43 в соседскую дверь, за которой в этот момент и находилась девочка. Дробь попала ей в голову. От полученных ранений ребенок скончался.

Стоит напомнить, что 17 февраля улице на Братиславской в Москве произошло ЧП: 14-летняя девочка выбросилась с 13-го этажа жилого дома. К счастью ребенок выжил и его жизни ничего не угрожает.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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