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Пролетела почти 40 метров: девочка-подросток выжила после падения с многоэтажки (видео)

Пролетела почти 40 метров: девочка-подросток выжила после падения с многоэтажки (видео)
Обновлено 16:18 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

17 февраля улице на Братиславской в Москве произошло ЧП: 14-летняя девочка выбросилась с 13-го этажа жилого дома. К счастью ребенок выжил и его жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

Согласно предоставленным данным, падая, девушка пролетела почти 40 метров. 

При падении подросток приземлилась на крышу "Опеля", припаркованного внизу.

Она сломала ногу, сильно травмировала голову и получила ушибы внутренних органов, после чего была оперативно доставлена в одну из столичных больниц, где врачи констатировали, что ни один из жизненноважных органов серьезно не пострадал.

Видео падения 14-летней девушки (ОСТОРОЖНО! контент +18, видео не для слабонервных):

Стоит напомнить, что в тот же день, 17 февраля, в Киеве, в Дарницком районе, где ранее во вторник, 16 февраля, насмерть разбилась 13-летняя девочка, выпав с балкона на 14 этаже, произошло аналогичное ЧП: погибла 15-летняя школьница, упав с высоты 16-го этажа.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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