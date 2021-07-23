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Аргентина угрожает РФ из-за крупных проблем с вакциной "Sputnik V"

Аргентина угрожает РФ из-за крупных проблем с вакциной "Sputnik V"
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф

Аргентина отправила официальное письмо РФ с требованием поставить им оплаченные вакцины Sputnik V, иначе контракт будет расторгнут.

Как сообщает La Nacion, скандал разгорелся из-за многомесячного срыва поставок. 

По словам советника президента Аргентины Сесилии Никколини, схема Sputnik V предусматривает два разные компонента, которые не являются взаимозаменяемыми. Аргентина договорилась с РФ о поставках около 30 млн доз, однако получила только 9,37 млн доз первого компонента и 2,49 млн - второго. Теперь же вакцинированным срочно необходим второй компонент, который Россия отправлять не торопится, хотя задолжала более 18 млн прививок.

При этом Никколини говорит, что их страна уже закупила вакцины других производителей – AstraZeneca, Sinopharm и Moderna, которыми они и рекомендуют прививаться. Если же РФ не выполнит контракт, договор с ними будет прекращен.

Напомним, европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не получило от создателей Sputnik V - российской вакцины от COVID-19 - необходимых данных о безопасности одного из компонентов.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Россия, Скандал, Аргентина, Вакцины, Коронавирус, Sputnik V.
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