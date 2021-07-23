На границе Армении и Азербайджана - стреляют: есть погибший и раненые

На границе между Арменией и Азербайджаном произошла перестрелка, вследствие которой с армянской стороны получили ранения трое военнослужащих, а с азербайджанской - погиб один военный.

Об этом сообщили в министерствах обороны Азербайджана и Армении.

В сообщении Азербайджана указывается, что армянские войска открыли огонь по военнослужащим на Кельбаджарском участке границы около 16:00 (15:00 по Киеву).

"В результате снайперского выстрела противной стороны военнослужащий Азербайджанской Армии гизирь (прапорщик, - ред) Ягублы Фарман Тельман оглу стал шехидом", - сказано в сообщении.

В Азербайджане заявили, что армянская сторона тем самым преследует цель обострить ситуацию на границе.

В Армении же сообщают, что их позиции были обстреляны в 17:00 (16:00 по Киеву).

В сообщении указано, что этому предшествовала перестрелка на позициях войск Азербайджана, а армянские войска ответных мер не принимали до тех пор, пока огонь не был открыт по их позициям.

Сообщается, что трое военных получили легкие ранения и их жизни ничего не угрожает.

Обе стороны возложили ответственность друг на друга.

Как сообщалось ранее, предыдущее обострение конфликта произошло 20 июля. Тогда в ходе перестрелки ранение получил один армянский военнослужащий.