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На границе Армении и Азербайджана - стреляют: есть погибший и раненые

На границе Армении и Азербайджана - стреляют: есть погибший и раненые
Обновлено 21:22 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На границе между Арменией и Азербайджаном произошла перестрелка, вследствие которой с армянской стороны получили ранения трое военнослужащих, а с азербайджанской - погиб один военный. 

Об этом сообщили в министерствах обороны Азербайджана и Армении

В сообщении Азербайджана указывается, что армянские войска открыли огонь по военнослужащим на Кельбаджарском участке границы около 16:00 (15:00 по Киеву). 

"В результате снайперского выстрела противной стороны военнослужащий Азербайджанской Армии гизирь (прапорщик, - ред) Ягублы Фарман Тельман оглу стал шехидом", - сказано в сообщении. 

В Азербайджане заявили, что армянская сторона тем самым преследует цель обострить ситуацию на границе. 

В Армении же сообщают, что их позиции были обстреляны в 17:00 (16:00 по Киеву). 

В сообщении указано, что этому предшествовала перестрелка на позициях войск Азербайджана, а армянские войска ответных мер не принимали до тех пор, пока огонь не был открыт по их позициям. 

Сообщается, что трое военных получили легкие ранения и их жизни ничего не угрожает. 

Обе стороны возложили ответственность друг на друга. 

Как сообщалось ранее, предыдущее обострение конфликта произошло 20 июля. Тогда в ходе перестрелки ранение получил один армянский военнослужащий.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Азербайджан, Армения, Карабах.
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