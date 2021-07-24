Скачать
Суббота, 24.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Есть медаль! Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Есть медаль! Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио
Сложные Штаты, опасный Китай и недостижимое НАТО: генерал оценил текущую геополитическую ситуацию для Украины
Сложные Штаты, опасный Китай и недостижимое НАТО: генерал оценил текущую геополитическую ситуацию для Украины
Китай ввел санкции против США - в чем причина
Китай ввел санкции против США - в чем причина
Земельная реформа станет турбодрайвером тысяч конфликтов в ближайший год - журналист
Земельная реформа вызовет тысячи конфликтов в ближайший год - журналист

На Кубани разбился автобус с туристами - есть погибшие (видео)

На Кубани разбился автобус с туристами - есть погибшие (видео)
11:38 Сегодня Телеграф Screenshot

Туристический автобус съехал в кювет в Краснодарском крае Российской Федерации. По имеющейся информации 2 человека погибли, 20 попали в больницу. 

Об этом сообщает ТАСС. Видео произошедшего появилось в Сети.

Авария произошла в районе поселка Мезмай Краснодарского края. В автобусе находились 22 человека. Расследование происшедшего продолжается, по предварительным данным произошел отказ тормозной системы. Компанию перевозчика проверят, в том числе и оценят техническое состояние автобуса. 

Автобус ехал в поселок Мезмай из города Кореновск. Во время аварии погиб один человек, еще один умер по дороге в больницу. О несовершеннолетних среди туристов не сообщается. 

Автобус принадлежит частной компании. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что на трассе "Одесса-Киев" загорелся автобус с пассажирами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 365

Все по теме:

Туристы, ДТП, Россия, Краснодарский край, Кубань, Автобус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Требование РФ срочно обязать Украину дать воду в Крым: ЕСПЧ вынес вердикт по обеспечительным мерам
02 Формула Штайнмайера: почему Германия начала давить на Украину и как должен поступать Киев
03 "Ухожу с гордо поднятой головой": в МВД произошло еще одно громкое увольнение
04 У Зеленского рассказали, что мешает завершить войну на Донбассе
05 Жители жалуются на химический запах и головную боль: в России наводнения размыли радиоактивный могильник (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Количество выздоровевших резко уменьшилось - новости COVID-19 в Украине
Количество выздоровевших резко уменьшилось - новости COVID-19 в Украине
Уже 16 случаев: в Британии нашли новый штамм коронавируса
Уже 16 случаев: в Британии нашли новый штамм коронавируса
Пачкала одежду в грязи перед репортажем о потопе: в Германии со скандалом отстранили ведущую (видео)
Пачкала одежду в грязи перед репортажем о потопе: в Германии со скандалом отстранили ведущую (видео)
Все силы уходят на поиски мужчины мечты: Злата Огневич рассказала об участии в проекте &quot;Холостячка&quot;
Все силы уходят на поиски мужчины мечты: Злата Огневич рассказала об участии в проекте "Холостячка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь