На Кубани разбился автобус с туристами - есть погибшие (видео)

Туристический автобус съехал в кювет в Краснодарском крае Российской Федерации. По имеющейся информации 2 человека погибли, 20 попали в больницу.

Об этом сообщает ТАСС. Видео произошедшего появилось в Сети.

Авария произошла в районе поселка Мезмай Краснодарского края. В автобусе находились 22 человека. Расследование происшедшего продолжается, по предварительным данным произошел отказ тормозной системы. Компанию перевозчика проверят, в том числе и оценят техническое состояние автобуса.

Автобус ехал в поселок Мезмай из города Кореновск. Во время аварии погиб один человек, еще один умер по дороге в больницу. О несовершеннолетних среди туристов не сообщается.

Автобус принадлежит частной компании.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на трассе "Одесса-Киев" загорелся автобус с пассажирами.