Из-за нового потопа в Сочи вышла река из берегов, есть пропавшие и первая жертва (видео)

В Сочи, Краснодарского края России, из-за обильного дождя из берегов вышли четыре горные реки - Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. В самом городе зафиксировали 52,6 мм осадков в час. На одной из рек 23 июля в воду с моста сорвалась машина.

Об этом сообщает Интерфакс.

В машине Toyota было четыре человека, тело водителя уже нашли, поиски трех пассажирок - его супруги, несовершеннолетней дочери и знакомой продолжаются.

Сочи снова затопило дождем.



Из берегов вышли реки Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. Были обесточены шесть районов. pic.twitter.com/yTJ8Eg5BJH — Газета.Ru (@GazetaRu) July 24, 2021

Стихия парализовала регион в пятницу, 23 июля. На одном из участков трасс "Джубга-Сочи" произошло подтопление. Обесточены часть населенных пунктов из-за затопления трансформаторных подстанций.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Краснодарском крае в аварию попал автобус с туристами - есть жертвы.