В России топ-чина МВД расстреляли прямо под домом: видео с места и фото нападавшего

В Ставрополе застрелили заместителя начальника уголовного розыска, майора полиции Руслана Абовяна. Напали на него на парковке возле дома. Майор был не на службе.

Видео произошедшего появилось в Сети.

Убийца напал на Абовяна, когда тот подъехал на машине. Преступник сделал 9 выстрелов, майор полиции скончался в реанимации несмотря на усилия врачей.

Нападавший скрылся, в городе введен план "Перехват". Легковую машину ВАЗ 2109, на которой киллер и сообщник сбежали с места преступления, нашли в Андроповском районе недалеко от села Курсавка.

Подозреваемый в нападении - 44-летний Заурбек Кениев.

(Фото: LIFE SHOT)

Следственные действия продолжаются.

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