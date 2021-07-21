Одессит постом "лечил" сына от бесов: подросток весил 30 килограммов при росте в 180 см

В Одессе отец с помощью так называемого "духовного лечения" ограничил питание больного сына, доведя его до больницы. Об этом информирует областное управление Национальной полиции.

Как заявил полиции отец, вместо помощи специалистов он "лечил" 16-летнего сына постом. В больницу парень попал только тогда, когда из-за истощения не мог пить даже воду. Подросток в тяжелом состоянии, у него обезвоживание и дефицит веса.

Одесские полицейские открыли дело по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

По данным ТСН, при росте 180 сантиметров подросток сейчас весит 30 килограммов. В комментарии журналистам отец мальчика Андрей Гаслов заявил, что не приемлет помощи врачей, действовал якобы по совету духовного наставника.

"От беснования, нападения духов нечистых бесов... Постная пища — ничего мясного, ничего молочного... и врачей, никаких врачей не должно быть, - сказал он. - Духовная борьба должна быть духовной борьбой".

Мужчина кается за "упущенный момент резкого похудения".

"Я упустил момент резкого похудения, за что я каюсь перед Богом и больше этого не повторится", - добавил отец подростка, попавшего в реанимацию.

По словам медиков, в случае отсутствия осложнений парень постепенно начнет возвращать вес.

Напомним, горе-мать, которая на неделю бросила 4 детей и поехала развлекаться, нашли нетрезвой у друзей.