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Одессит постом "лечил" сына от бесов: подросток весил 30 килограммов при росте в 180 см

Одессит постом "лечил" сына от бесов: подросток весил 30 килограммов при росте в 180 см
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф

В Одессе отец с помощью так называемого "духовного лечения" ограничил питание больного сына, доведя его до больницы. Об этом информирует областное управление Национальной полиции.

Как заявил полиции отец, вместо помощи специалистов он "лечил" 16-летнего сына постом. В больницу парень попал только тогда, когда из-за истощения не мог пить даже воду. Подросток в тяжелом состоянии, у него обезвоживание и дефицит веса.
Одесские полицейские открыли дело по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

По данным ТСН, при росте 180 сантиметров подросток сейчас весит 30 килограммов. В комментарии журналистам отец мальчика Андрей Гаслов заявил, что не приемлет помощи врачей, действовал якобы по совету духовного наставника.

"От беснования, нападения духов нечистых бесов... Постная пища — ничего мясного, ничего молочного... и врачей, никаких врачей не должно быть, - сказал он. - Духовная борьба должна быть духовной борьбой".

Мужчина кается за "упущенный момент резкого похудения".

"Я упустил момент резкого похудения, за что я каюсь перед Богом и больше этого не повторится", - добавил отец подростка, попавшего в реанимацию.

По словам медиков, в случае отсутствия осложнений парень постепенно начнет возвращать вес.

Напомним, горе-мать, которая на неделю бросила 4 детей и поехала развлекаться, нашли нетрезвой у друзей.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Одесса, Отец, Голод, Подросток, Истощение.
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