Горе-мать, которая на неделю бросила 4 детей и поехала развлекаться, нашли нетрезвой у друзей

В Житомирской области полицейские разыскали 38-летнюю женщину, которая оставила четырех детей на неделю без присмотра и поехала развлекаться с друзьями. Найти свою мать правоохранителей попросила 14-летняя дочь, которая была вынуждена заботиться о младших сестер. Об этом сообщили в Новоград-Волынском райотделе полиции.

На этот раз мать оставила сестер на 6 дней и поехала отдыхать к друзьям. В течение почти недели отсутствия женщины 14-летняя девочка сама ухаживала за младшими детьми и заботилась об их питании.

Женщина находится на учете социальных служб и уже хорошо знакома правоохранителям.

«Только в этом году ювенальные инспекторы имели десятки поводов для встречи с ней. Мать регулярно оставляла несовершеннолетних дочерей в возрасте 15, 14, 10 и 7 лет, без присмотра, а сама развлекалась в разных компаниях. В этих случаях оформлялись соответствующие админпротоколы », - говорят в полиции.

Женщину разыскали в соседнем районе, где она находилась в нетрезвом состоянии. Ее заставили вернуться домой и обязали заботиться о детях. В то же время социальные службы приняли семью в сопровождение, а полицейские снова подняли вопрос о лишении ее родительских прав.

Как уже сообщал "Телеграф", на Днепропетровщине мать сильно избила свою трехлетнюю дочку, однако соседи не верят в ее виновность.