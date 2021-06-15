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Зверское избиение трехлетней девочки под Днепром: соседи не верят, что это могли сделать родители ребенка

Зверское избиение трехлетней девочки под Днепром: соседи не верят, что это могли сделать родители ребенка
Обновлено 09:46 Сегодня Телеграф

На Днепропетровщине мать сильно избила свою трехлетнюю дочку, однако соседи не верят в ее виновность.

Об этом 14 июня сообщили в сюжете ТСН.

Пострадавшую девочку уже прооперировали медики, но она до сих пор находится в коме.

У ребенка сломана ключица и закрытая черепно-мозговая травма. Медикам пришлось прибегнуть к трепанации черепа, чтобы спасти 3-летнюю пациентку.

По словам медиков, те травмы, которые были у ребенка могут свидетельствовать о жестоком обращении с ней.

"Скорую" вызвала мать женщины.

По данным полиции мать пострадавшей сообщила, что девочку украл и избил ее биологический отец, который с ними не живет. Но позже отказалась от своих слов и несколько раз меняла показания. По этому в правоохранительных органах подозрения с нее не снимают.

Сообщается, что 25 летняя мать, ранее не притягивалась к криминальной ответственности отец тоже.

В селе, где проживают мужчина и женщина не верят, что кто-то из них мог так "по-зверски" побить дочь.

По словам одного из жителей села, мать девочки была весьма спокойной и тихой, и ранее подобных инцидентов не происходило.

Статья по факту избиения 3-летней предусматривает до 8 лет за решеткой. Однако, полиция пока отпустила и мать и отца пострадавшей.

Напомним, что 14 июня в Днепре девушка в возрасте около 20 лет спрыгнула с моста в реку. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Дети, Днепр.
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