Молодая девушка сиганула с моста в Днепре (видео)

В Днепре девушка в возрасте около 20 лет спрыгнула с моста в реку.

Кадрами момента происшествия поделился телеграм-канал "Ху**ый Днепр".

Происшествие произошло на Самарском мосту 14 июня. девушку попытались отговорить от прыжка очевидцы и местные рыбаки, но она отказалась с ними говорить.

Стоит отметить, что из кадров не совсем понятно действительно ли она изначально хотела прыгнуть или случившееся было следствием неосторожных действий людей, которые пытались затащить ее обратно.

По данным Днепр оперативный, девушку достали в бессознательном состоянии катером, сейчас она находится в больнице им. Мечникова, о ее состоянии, как и о мотивах поступка не сообщается.

Как сообщалось ранее, в Запорожье на пляже утонул 14-летний подросток, на помощь которому отказались прийти отдыхавшие рядом взрослые.