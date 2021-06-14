"Взрослые отказались прийти на помощь": в Запорожье - вопиющий случай с утонувшим в реке ребенком

В Запорожье на Центральном пляже на речке Днепр утонул 14-летний подросток.

Об этом 14 июня сообщил в Фейсбуке глава Запорожского облцентра экстренной медпомощи Константин Малашенко.

Инцидент произошел 13 июня. По словам медика, на место инцидент прибыла "скорая" и подростка реанимировали около 50 минут, но было уже поздно.

"Беспечность детей и равнодушие взрослых, отказавшихся вовремя прийти на помощь ребенку перечеркнули его шансы на Жизнь", — написал он.

Медик также обратил внимание на равнодушие общественности и потребность в знании элементарных навыков спасения жизни человека.

Отметим, что поданным ГСЧС на водных объектах Украины с начала лета уже погибли 23 человека, из них 2 детей.

Напомним, что 24 мая в Кременчуге (Полтавская область) в ванне утопился годовалый ребенок.