Мама была пьяна: в Кременчуге младенец утонул в ванне

В Кременчуге (Полтавская область) в ванне утопился годовалый ребенок.

Как сообщает пресс-служба полиции области, сообщение о происшествии поступило около 22:00 в воскресенье, 23 мая.

"По указанному адресу немедленно прибыли следственно-оперативная группа полиции и медики, констатировали смерть ребенка", - сказано в сообщении.

Тело младенца отправлено на экспертизу для выяснения причин смерти.

Открыто уголовное дело по статье 166 УК Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство), санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Местное издание "Кременчук Today" сообщает, что полицию вызвал 35-летний сожитель матери ребенка.

Сама женщина находилась в это время в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковске 13-летняя девочка выпала из окна 4-го этажа.