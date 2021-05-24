В Ивано-Франковске девочка выпала из окна 4-го этажа: в полиции рассказали детали

В Ивано-Франковске на улице Галицкой произошло ЧП: 13-летняя девушка упала с 4-го этажа и выжила получив травмы.
Об этом 23 мая сообщили в Фейсбуке Полиции Ивано-Франковщины.
Правоохранителям об инциденте сообщили около 21:00. На данный момент пострадавшая девушка находится в больнице с множеством травм.
Эксперты устанавливают причины и подробности случившегося после чего событие будет квалифицировано.
Напомним, что 16 марта, в Киеве произошел трагический случай в одной из городских больниц. Пациентка выпрыгнула из окна 6 этажа.
20 марта в Киеве на Харьковском шоссе, девушка прыгнула с многоэтажки и разбилась пробив крышу пристройки. Удар оказался летальным.
13 апреля в Барнауле 18-летнюю россиянку избили и долго насиловали два парня и ее знакомая, которая таким образом решила "проучить" пострадавшую. Девушке удалось спастись, выпрыгнув из окна на третьем этаже.