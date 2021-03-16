В Киеве женщина разбилась, выпав из окна больницы: в сети обсуждают жуткую теорию про COVID-19

Во вторник утром, 16 марта, в Киеве произошел трагический случай в одной из городских больниц. Пациентка выпрыгнула с окна 6 этажа.

Об этом сообщает Telegram-канал "Київ Оперативний".

ЧП произошло в городской клинической больнице №4, которая находится на улице Соломенской, 17.

"Из окна 6 этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. К сожалению, ее жизнь оборвалась сразу - врачи уже ничем помочь не смогли. Причины такого поступка устанавливают правоохранители", - отметили журналисты канала.

В сети предположили, что трагический инцидент связан с коронавирусом.

"Есть теория, что COVID-19 (если у женщины был именно он?) Так влияет на нейроны мозга, и поэтому человек чувствует глубокую депрессию, панические атаки и желание покончить с собой, чем медленно умирать в палате больницы, пишу потому что у близких людей во время болезни (тяжелого течения) появлялись такие мысли" – пишут пользователи в сети. "У самого была после короны апатия к всему", - поддержали предположение автора первого сообщения.

"4-я больница ковидная. Условия там совсем не гуд (бабушка лежала недавно), но врачи стараются делать свое дело. При короне, говорят, может возникать депрессия и суицидальные мысли. Но судя по условиям, там и без короны настроение может быть довольно угнетённым. Жаль человека", - делятся мыслями другие пользователи.

Напомним, Украина побила новый рекорд смертности от COVID-19 за 2021 год.