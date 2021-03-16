Скачать
Вторник, 16.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Разумков заключил "мир" с Зеленским? О чем говорят последние события вокруг ОП и Верховной Рады
Разумков заключил "мир" с Зеленским? О чем говорят последние события вокруг ОП и Верховной Рады
После решения по "Мотор сичи" Китай подыграл России в Крыму. Но могло быть хуже
После решения по "Мотор сичи" Китай подыграл России в Крыму. Но могло быть хуже
Американцам и без нас было о чем говорить: эксперт объяснила, как Украине повезло с Байденом
Американцам и без нас было о чем говорить: эксперт объяснила, как Украине повезло с Байденом
Итоги дня 15 марта: новые "пленки Суркова - Медведчука", "Слуга народа" попрощалась с Дубинским
Итоги дня 15 марта: новые "пленки Суркова - Медведчука", "Слуга народа" попрощалась с Дубинским

В Киеве женщина разбилась, выпав из окна больницы: в сети обсуждают жуткую теорию про COVID-19

В Киеве женщина разбилась, выпав из окна больницы: в сети обсуждают жуткую теорию про COVID-19
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф

Во вторник утром, 16 марта, в Киеве произошел трагический случай в одной из городских больниц. Пациентка выпрыгнула с окна 6 этажа.

Об этом сообщает Telegram-канал "Київ Оперативний".

ЧП произошло в городской клинической больнице №4, которая находится на улице Соломенской, 17.

"Из окна 6 этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. К сожалению, ее жизнь оборвалась сразу - врачи уже ничем помочь не смогли. Причины такого поступка устанавливают правоохранители", - отметили журналисты канала.

В сети предположили, что трагический  инцидент связан с коронавирусом.

"Есть теория, что COVID-19 (если у женщины был именно он?) Так влияет на нейроны мозга, и поэтому человек чувствует глубокую депрессию, панические атаки и желание покончить с собой, чем медленно умирать в палате больницы, пишу потому что у близких людей во время болезни (тяжелого течения) появлялись такие мысли" – пишут пользователи в сети.  "У самого была после короны апатия к всему", - поддержали предположение автора первого сообщения.

комментарии

"4-я больница ковидная. Условия там совсем не гуд (бабушка лежала недавно), но врачи стараются делать свое дело. При короне, говорят, может возникать депрессия и суицидальные мысли. Но судя по условиям, там и без короны настроение может быть довольно угнетённым. Жаль человека", - делятся мыслями другие пользователи.

комментарии1

Напомним, Украина побила новый рекорд смертности от COVID-19 за 2021 год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 252

Все по теме:

Киев, Суицид, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Якась дурня": Усик рассказал, как его подставила Марченко (видео)
02 "Москали опять там": в сети всплыла новая "пленка" Медведчука-Суркова по Донбассу
03 Аморально, недопустимо и повлияет на целое поколение: полиция проверит "роман" 8-летней модели
04 В Беларуси попытались оправдаться за падающего перед Лукашенко лыжника
05 Под Киевом людей с самого утра переполошил сильный взрыв: что известно (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аморально, недопустимо и повлияет на целое поколение: полиция проверит &quot;роман&quot; 8-летней модели
Аморально, недопустимо и повлияет на целое поколение: полиция проверит "роман" 8-летней модели
В магазине MOYO ноутбуки перед продажей майнили криптовалюту в экстремальных условиях: детали скандала
В магазине MOYO ноутбуки перед продажей майнили криптовалюту в экстремальных условиях: детали скандала
Под Киевом людей с самого утра переполошил сильный взрыв: что известно (фото)
Под Киевом людей с самого утра переполошил сильный взрыв: что известно (фото)
Какой праздник 16 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 16 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь