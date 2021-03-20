Смерть наступила мгновенно: в Киеве девушка упала из окна многоэтажки (фото)

В Киеве на Харьковском шоссе, 19 неподалеку от ТЦ "Мега Сити" девушка прыгнула с многоэтажки и разбилась пробив крышу пристройки. Удар оказался летальным.

Об этом сообщили в субботу 20 марта в Телеграм-канале ДТП Киев. Там также поделились фото с места событий.

Согласно предоставленным данным, смерть девушки наступила мгновенно после ее удара о землю.

В Нацполиции на данный момент устанавливают причины совершения девушкой суицида.

Кадры с места инцидента снятые очевидцами:

Стоит напомнить, что ранее, 18 марта в Новочебоксарске школьник 5-ти классник спрыгнул с 25 этажа по причине того, что дал "слово пацана" и выжил.

Ранее 10 и 9 марта в столице Украины выпрыгнули из окон многоэтажек 14-летняя школьница и женщина.