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На Днепропетровщине мать так избила 3-летнюю дочь, что девочке понадобилась трепанация черепа

На Днепропетровщине мать так избила 3-летнюю дочь, что девочке понадобилась трепанация черепа
Обновлено 22:31 Сегодня Телеграф

В Днепропетровской области мать сильно избила свою трехлетнюю дочку. 

Об этом сообщает Информатор

Происшествие произошло 10 июня в селе Шульговка, девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. У нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом ключицы, многочисленные ушибы и гематомы на теле, руках и ногах. 

Для того, чтобы спасти жизнь ребенку, врачам пришлось провести трепанацию черепа. 

О том, что стало причиной такого поступка матери, не сообщается. За дело уже взялась полиция. 

Как сообщалось ранее, в Одессе женщина поссорилась со своим возлюбленным, после чего решила отомстить. Она побила 4-летнего пасынка, а затем вывезла его в Херсон, где оставила одного на вокзале.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 252

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Дети, Днепр, Днепропетровская область, Избиение.
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