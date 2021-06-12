На Днепропетровщине мать так избила 3-летнюю дочь, что девочке понадобилась трепанация черепа

В Днепропетровской области мать сильно избила свою трехлетнюю дочку.

Об этом сообщает Информатор.

Происшествие произошло 10 июня в селе Шульговка, девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. У нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом ключицы, многочисленные ушибы и гематомы на теле, руках и ногах.

Для того, чтобы спасти жизнь ребенку, врачам пришлось провести трепанацию черепа.

О том, что стало причиной такого поступка матери, не сообщается. За дело уже взялась полиция.

Как сообщалось ранее, в Одессе женщина поссорилась со своим возлюбленным, после чего решила отомстить. Она побила 4-летнего пасынка, а затем вывезла его в Херсон, где оставила одного на вокзале.