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Четверг, 10.06.2021
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Почти как в сказке: мачеха увезла из дома и бросила в чужом городе на автовокзале 4-летнего пасынка

Почти как в сказке: мачеха увезла из дома и бросила в чужом городе на автовокзале 4-летнего пасынка
21:21 Сегодня Телеграф

О том, что мачехи – злые и не любят детей супруга от первого брака, особенно девочек, нагружают их непосильной работой, донимают попреками, пытаются со свету сжить, мы узнаем с тех пор, когда еще сами не умеем говорить, а только слушаем сказки или смотрим по ним мультфильмы-фильмы. Хочется верить, что так по отношению к падчерицам и пасынкам поступают только самые-самые непорядочные женщины. А остальные, прежде чем стать женой вдовца (реже - разведенного) с ребенком, сто раз подумают, готовы ли поровну разделить любовь к своим и мужниным детям. Но на Херсонщине днями произошел из ряда вон выходящий случай: женщина оставила на скамеечке автовокзала малыша – и уехала.

- Вчера мы уже вернули ребенка его родным. А началось все так: 8 июня, около 14:30 на телефон 102 «Единого центра» полиции Херсонской области поступило сообщение от случайного прохожего, который сказал, что на междугороднем автовокзале сидит мальчик примерно 3-4 лет, без взрослых, - рассказала "Телеграфу" начальник отдела коммуникации ГУНП в Херсонской области Татьяна Скуба. – На вокзал сразу же выехали наши сотрудники. Буквально через полчаса малыш уже был доставлен в областную детскую больницу. Там его осмотрели. 4-летний Тимур оказался очень активным, общительным, хорошо шел на контакт, формулировал предложения. Рассказал, что "папа живет с девочкой-тетей", что у него есть бабушка, есть дедушка Витя и он ездит на машине.

Установлением всех обстоятельств происшествия занялись работники Херсонского городского управления полиции. Оперативники просмотрели видео с камер наблюдения, расположенных на здании автовокзала и увидели, как около 12:40 из маршрутного такси рейсом Одесса - Херсон вышла женщин с мальчиком, оставила его на лавочке, а сама через 10 минут села в другую маршрутку в обратном направлении.

Эту информацию полицейские передали коллегам из Одесской области, которые разыскали водителя этого автобуса. Он запомнил, что женщина доехала до Одессы и вышла на конечной остановке на рынке «Привоз».

Также к поискам родственников мальца подключились волонтеры, распространяя информацию в соцсетях. И после полудня 9 июня работнику ювенальной превенции Херсонского райуправления милиции позвонил неравнодушный гражданин, сообщивший, что знает дедушку мальчика по отцовской линии и предоставил его контакты. А уже от дедушки узнали и номер телефона папы мальчугана. Связались с ним и он объяснил, что в настоящее время служит в ООС, находится в Мариуполе. Мужчина рассказал, что родная мать мальчика умерла и год назад человек сошелся с другой женщиной. Семья приобрела дом в Одесской области, потом муж уехал служить, а сын остался с 23-летней сожительницей. Накануне они повздорили, и она ему по телефону заявила, что "мне надоел твой сын и я его отвезу к твоим родителям - пусть они им занимаются". Но он решил, что это просто слова рассерженной женщины, не придал им значения, и не знал о сложившейся ситуации.

Судя по разным происшествиям, которые случаются то в одном, то в другом регионе Украины, с мальчиком за то время, что он оставался без присмотра, а это примерно час, могло случиться что угодно. Если даже не вести речь о педофилах и маньяках, то дитя элементарно могло захотеть в туалет, пить, есть, у него мог разболеться живот, он мог попасть под колеса транспорта! К тому же выяснилось, что дома с ним обращались неласково. "В больнице на теле ребенка обнаружили небольшие гематомы. Спрашивали, падал ли он. Малыш ответил отрицательно, и пояснил, что мама, то есть, мачеха, его била" – говорит Татьяна Скуба.

- Мы нашли его бабушку и дедушку, они приехали в Херсон из Николаевской области, где проживают, и забрали его к себе. Все в порядке, он узнал их и с удовольствием пошел к ним. В отношении женщины, оставившей ребенка, открыто уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство». Санкцией этой статьи предусмотрено от 5 лет ограничения свободы до 5 лет лишения свободы, смотря какие обстоятельства. И я недавно с нашим следователем разговаривала, они, якобы, уже установили, где она находится, и должны были вызвать ее на допрос.

Мы, конечно, тут все были ошарашены таким поступком женщины. Ну, коль ты его уже привезла сюда в Херсон, тут до Снегиревского района буквально 50 км – уж довези до родственников и передай из рук в руки! Тем более, что она сама в положении и должна бы понимать как опасность для малыша, так и свою ответственность... Да, нас эта история "взбодрила" и в решении проблемы было задействовано было очень много людей, - признается руководить пресс-службы полиции. – Но все закончилось благополучно.

Ну а папа ребенка срочно выезжает домой решать семейную проблему.

Напомним, ранее в Одесской области бесследно исчезла 4-летняя девочка, пока взрослые праздновали день рождения ее сестры. Поиски ребенка продолжались 12 часов.

Фото полиции Херсонской области

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Дети, Ребенок, Мачеха.
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