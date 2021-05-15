Праздновали день рождения сестры: всплыли неприятные детали исчезновения 4-летней девочки на Одесчине

Поиски 4-летней Амины Витичак в Березовском районе Одесской области завершились успешно, однако вскрылись детали ее пропажи и полицейские, закрывающие уголовное производство по статье об умышленном убийстве, планируют открыть новое.

Об этом сообщает в субботу, 15 мая, Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Как рассказали в полиции, группа в составе полицейских, гвардейцев и представителей местной власти, объезжая окрестности населенных пунктов, заметила 4-летнюю девочку на дороге у Знаменского пруда.

"Увидев их автомобиль, ребенок, усталый и голодный, сразу побежал к людям", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что поиски девочки продолжались с вечера пятницы.

"Всего в семье воспитывается трое детей. В тот день родные праздновали день рождения младшей дочери, поэтому отсутствие средней заметили только к вечеру", - говорится в сообщении.

В связи с этим фактом сейчас ювенальные полицейские совместно с сотрудниками соцслужб будут решать вопрос об изъятии детей из семьи.

"Производство, начатое по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство – ред.) Уголовного кодекса Украины, будет закрыто. Вместе с тем решается вопрос о дополнительной квалификации события по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) того же Кодекса", - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Как сообщалось, поиски Амины продолжались около 12 часов. К поискам малышки подключили 200 нацгвардейцев и полицейских. Ребенка нашли в 10 км от дома утром в субботу, 15 мая.