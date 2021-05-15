На Одесчине военные и волонтеры всю ночь искали 4-летнюю девочку (фото)

Поздним вечером пятницы, 14 мая, в Малозименовом Одесской области начали поиски пропавшей 4-летней Амины Витичак, которая пропала в этот же день, около 16.00.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Поиски ребенка продолжались около 12 часов. К поискам малышки подключили 200 нацгвардейцев и полицейских.

Они прочесали поля, посадки, кладбища, овраги и заброшенные здания.

Ребенка нашли в 10 км от дома утром в субботу, 15 мая. Девочка уже дома и с ней все хорошо.

Как сообщал "Телеграф", на Волыни за 4 часа нашли второклассника, который заблудился в лесу и 15 часов ходил по неизвестной местности и даже ночевал возле болота за десять километров от дома.

Также ранее в Ровенской области потерялся 3-летний ребенок, собиравший грибы с отцом. Позже его нашли.