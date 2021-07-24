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Суббота, 24.07.2021
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В Чечне придумали оригинальное наказание за поддельные сертификаты о вакцинации
В Чечне придумали оригинальное наказание за поддельные сертификаты о вакцинации
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В Чечне придумали оригинальное наказание за поддельные сертификаты о вакцинации

В Чечне придумали оригинальное наказание за поддельные сертификаты о вакцинации
Обновлено 17:19 Сегодня Телеграф Радио Свобода

В столице Чеченской Республики РФ Грозном вакцинировали более десяти человек, которые купили поддельные сертификаты о приеме антиковидной вакцины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

Немного ранее в Грозном задержали 63-летнего Джамлаила Тучаева, которого обвинили в производстве поддельных справок о вакцинации. 

Мужчина на камеру признался в содеянном и сказал, что был неправ. 

Также он имел помощника, который вместе с ним  делал ненастоящие справки.

Кроме того, полицейские выяснили, кто из жителей города успел купить поддельные сертификаты и пришли к ним с угрозой "либо прививка, либо держитесь".

Впоследствии люди, которые воспользовались услугами мошенников, должны были сделать настоящие прививки.

В начале июля "Кавказ.Реалии" сообщал о том, что в Чечне резко ускорились темпы вакцинации от коронавируса. Тогда эксперты предположили, что это из-за введения достаточно жестких ограничений и принудительной вакцинации, ведь жители Республики уже жаловались, что их заставляют делать прививки.

Местные СМИ сообщают, что сотрудников детских садов в Чечне принуждают к вакцинации от коронавируса под угрозой увольнений. Также известно, что чиновники игнорируют справки местных врачей о противопоказаниях к вакцинации пациентов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Киеве туристические фирмы за деньги продавали поддельные справки о прохождении ПЦР-теста.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Россия, Чечня, Вакцинация, COVID-19 Коронавирус, COVID-сертификат.
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