Избитый на турбазе в России министр скончался в больнице, не приходя в сознание

Министр связи Амурской области России Александр Курдюков, которого на днях во время отдыха на турбазе предположительно избил мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин, умер в больнице.

Об этом в ночь на 25 июля сообщил губернатор региона Василий Орлов.

Отмечается, что в медучреждение чиновник попал уже в тяжелом состоянии в коме с множественными травмами головы, - врачи несколько дней боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

По факту инцидента открыто уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Напомним, что 22 июля в пансионате "Берлога" Курдюков проводил время с женой и большой компанией - один из отдыхающих нагрубил супруге министра, и тот за нее заступился. Спустя некоторое время после этого чиновника нашли с проломленной головой.

Подозревают 39-летнего мастера спорта по пауэрлифтингу, который пристава к жене Курдюкова.