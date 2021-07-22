Отдохнули: известный силач проломил голову российскому министру на турбазе (фото)

Министр цифрового развития и связи Амурской области РФ Александр Курдюков подрался на отдыхе - чиновник в коме.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

Инцидент произошел на местной базе отдыха "Берлога". Министр с супругой и друзьями отдыхали, когда посторонний мужчина начала оказывать знаки внимания, а по другим данным нелестно высказался в адрес жены Курдюкова. Между мужчинами началась перебранка. Их удалось успокоить. Затем конфликт вспыхнул снова, но драку удалось разнять.

Александр Курдюков

Позже Александра Курдюкова нашли уже без сознания. Мужчина, с которым он поссорился - 39-летний мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей. Его причастность к травмам министра выясняется.

Алексей Шкарин

Согласно последней информации у Курдюкова черепно-мозговая травма. Возбуждено уголовное дело.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сразу двух полковников СБУ задержали по подозрению в госизмене.