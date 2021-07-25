"Собирали второпях": внешний вид Путина на параде военно-морского флота позабавил сеть

Российский президент Владимир Путин в воскресенье, 25 июля, побывал на параде военно-морских сил в Кронштадте, где поздравил личный состав экипажей с днем ВМФ.

Кадрами события поделился телеграм-канал RT.

Вместе с тем, в сети обратили внимание на его внешний вид. В частности, политический эксперт и блогер Алексей Голобуцкий указал, что брюки и пиджак для него великоваты.

"Видно, собирали второпях - или просто особо не напрягались: штаны выдали от версии повыше, да и пиджак - от версии с руками подлиннее", - написал он.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова записала ролик в поддержку Российского олимпийского комитета на Олимпиаде в Токио, однако в сети ее сравнили с Дмитрием Гордоном.