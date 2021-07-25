"Гордонщиной попахивает": Захарова насмешила сеть видео с "избиением" прессы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова записала ролик в поддержку сборной РФ на Олимпиаде в Токио.

Как известно, из-за скандала с допингом, России запретили на два года выступать под своим флагом и включать гимн.

На видео, обнародованном Захаровой показано, что она избивает манекен с надписью "Пресса", а затем отвечает на заготовленные вопросы журналистов.

Впрочем, пользователи сети видео не оценили и увидели на кадрах отсылки к ставшему мемом заявлению украинского журналиста Дмитрия Гордона "я тебе кадык вырву".

Как сообщалось ранее, недавно бывший генеральный продюсер телеканала "Наш" Евгений Дудик создал трек на фразу Гордона о "вырванном кадыке". В ролике он использовал не только эту фразу, но и другие запомнившиеся моменты, например, как журналист избивает манекен.