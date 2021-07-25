"Сильно мешают жить": жители четырехэтажки в Москве жалуются на масонскую ложу в подвале (видео)

Жители обычной четырехэтажки в российской столице Москве пожаловались на то, что в полуподвальном помещении собираются масоны и устраивают громкие песнопения.
Об этом сообщает Mash.
Тот самый дом находится в Большом Кисловском переулке. Местные жители начали слышать песнопения еще два с половиной года назад и начали выяснять, кто же за этим стоит.
Как оказалось, взносы оплачивает некое ООО "ОВЛР". После недолгого поиска в интернете, оказалось, что под этой аббревиатурой скрывается "Объединённая Великая Ложа России".
Мужчина, живущий над этим помещением, пожаловался, что масоны часто устраивают песнопения, из-за чего в квартире иногда просто невозможно находится.
Отмечается, что жители жаловались в правоохранительные органы и мэру города, однако ответа от них не поступало.
Как сообщалось ранее, в Москве к патрулированию улиц привлекли чеченский ЧОП.