"Сильно мешают жить": жители четырехэтажки в Москве жалуются на масонскую ложу в подвале (видео)

Жители обычной четырехэтажки в российской столице Москве пожаловались на то, что в полуподвальном помещении собираются масоны и устраивают громкие песнопения.

Об этом сообщает Mash.

Тот самый дом находится в Большом Кисловском переулке. Местные жители начали слышать песнопения еще два с половиной года назад и начали выяснять, кто же за этим стоит.

Как оказалось, взносы оплачивает некое ООО "ОВЛР". После недолгого поиска в интернете, оказалось, что под этой аббревиатурой скрывается "Объединённая Великая Ложа России".

Мужчина, живущий над этим помещением, пожаловался, что масоны часто устраивают песнопения, из-за чего в квартире иногда просто невозможно находится.

Отмечается, что жители жаловались в правоохранительные органы и мэру города, однако ответа от них не поступало.

Как сообщалось ранее, в Москве к патрулированию улиц привлекли чеченский ЧОП.