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"Сильно мешают жить": жители четырехэтажки в Москве жалуются на масонскую ложу в подвале (видео)

"Сильно мешают жить": жители четырехэтажки в Москве жалуются на масонскую ложу в подвале (видео)
23:28 Вс, 25 Июль 2021 Телеграф Фото: pixabay

Жители обычной четырехэтажки в российской столице Москве пожаловались на то, что в полуподвальном помещении собираются масоны и устраивают громкие песнопения.

Об этом сообщает Mash. 

Тот самый дом находится в Большом Кисловском переулке. Местные жители начали слышать песнопения еще два с половиной года назад и начали выяснять, кто же за этим стоит. 

Как оказалось, взносы оплачивает некое ООО "ОВЛР". После недолгого поиска в интернете, оказалось, что под этой аббревиатурой скрывается "Объединённая Великая Ложа России". 

Мужчина, живущий над этим помещением, пожаловался, что масоны часто устраивают песнопения, из-за чего в квартире иногда просто невозможно находится. 

Отмечается, что жители жаловались в правоохранительные органы и мэру города, однако ответа от них не поступало. 

Как сообщалось ранее, в Москве к патрулированию улиц привлекли чеченский ЧОП.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Москва, Россия, Масоны.
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