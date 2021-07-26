Скачать
Понедельник, 26.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Илон Маск и НАСА отправят миссию к спутнику Юпитера: Для чего это нужно?
Илон Маск и НАСА отправят миссию к спутнику Юпитера: Для чего это нужно?
Репин, Пикассо и Малевич в обычном селе на Харьковщине: как Пархомовский музей разрушает стереотипы
Репин, Пикассо и Малевич в обычном селе на Харьковщине: как Пархомовский музей разрушает стереотипы
Итоги дня 26 июля: артудар по ВСУ на Донбассе, состояние Кравчука, смерть полицейского в Одессе
Итоги дня 26 июля: артудар по ВСУ на Донбассе, состояние Кравчука, смерть полицейского в Одессе
Еще одна смерть: после расхваленной вакцины против коронавируса скончался молодой мужчина
Еще одна смерть: после расхваленной вакцины против коронавируса скончался молодой мужчина

В России взорвался газопровод: в опасности жители одной из близлежащих деревень (видео)

В России взорвался газопровод: в опасности жители одной из близлежащих деревень (видео)
Обновлено 20:35 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В России в понедельник, 26 июля, произошел взрыв на газопроводе. 

Как сообщает KP, происшествие произошло близ населенного пункта Березовка в Пермском крае. 

Столб пламени был настолько заметен, что фотографиями и видеозаписями инцидента в соцсетях поделились жители сразу двух районов и самой Перми. 

В настоящее время официальных данных о том, что стало причиной взрыва и о масштабах разрушения не сообщается. Издание указывает, что в МЧС региона информацию о пожаре не комментируют. 

Вместе с тем, телеграм-канал Readovka сообщает, что огонь угрожает деревне Морозково в Кишертском районе.


Как сообщалось ранее, недавно в российском курортном городе Геленджик произошел мощный взрыв газа в гостинице "Азалия". Осколки разбросало по всей улице, повредив стоящие рядом автомобили. Кроме того, один человек погиб и еще пять получили ранения. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 489

Все по теме:

Россия, Взрыв, Пермский край.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Восстановлению не подлежит: у переболевших коронавирусом людей нашли новую особенность
02 Черновецкий рассказал, как вызывал проституток второму президенту Украины (видео)
03 "Тарас-папуас" и сын его гей: вокруг студии "Дизель шоу" разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
04 Еще одна смерть: после расхваленной вакцины против коронавируса скончался молодой мужчина
05 Языковой скандал в Харькове: продавщицу, пославшую клиентку "в п**ду", уволили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский заменил указ Порошенко о президентских советниках: что изменилось
Зеленский заменил указ Порошенко о президентских советниках: что изменилось
Дешевле учебы на контракте: в столичном вузе торговали дипломами (фото)
Дешевле учебы на контракте: в столичном вузе торговали дипломами (фото)
Финалистка &quot;Холостяка&quot; Юля Зайка и телеведущий Богдан Юсипчук поженились (фото, видео)
Финалистка "Холостяка" Юля Зайка и телеведущий Богдан Юсипчук поженились (фото, видео)
&quot;Тарас-папуас&quot; и сын его гей: вокруг студии &quot;Дизель шоу&quot; разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
"Тарас-папуас" и сын его гей: вокруг студии "Дизель шоу" разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь