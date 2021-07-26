В России взорвался газопровод: в опасности жители одной из близлежащих деревень (видео)

В России в понедельник, 26 июля, произошел взрыв на газопроводе.

Как сообщает KP, происшествие произошло близ населенного пункта Березовка в Пермском крае.

Столб пламени был настолько заметен, что фотографиями и видеозаписями инцидента в соцсетях поделились жители сразу двух районов и самой Перми.

В настоящее время официальных данных о том, что стало причиной взрыва и о масштабах разрушения не сообщается. Издание указывает, что в МЧС региона информацию о пожаре не комментируют.

Вместе с тем, телеграм-канал Readovka сообщает, что огонь угрожает деревне Морозково в Кишертском районе.





Как сообщалось ранее, недавно в российском курортном городе Геленджик произошел мощный взрыв газа в гостинице "Азалия". Осколки разбросало по всей улице, повредив стоящие рядом автомобили. Кроме того, один человек погиб и еще пять получили ранения.