Скачать
Среда, 28.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Состояние Кравчука ухудшилось: СМИ узнали неприятные подробности
Состояние Кравчука ухудшилось: СМИ узнали неприятные подробности
"Режиму полной тишины на Донбассе – год": насколько далека сейчас Украина от мира
"Режиму полной тишины на Донбассе – год": насколько далека сейчас Украина от мира
Вступительная кампания-2021: для украинских абитуриентов наступил судьбоносный день
Вступительная кампания-2021: для украинских абитуриентов наступил судьбоносный день
В Николаеве 14-летние дети устроили массовую драку со стрельбой: появились фото и видео
В Николаеве 14-летние дети устроили массовую драку со стрельбой: появились фото и видео

Вместо мишени - в голову: в стрелковом клубе на глазах у инструктора ученик покончил с собой (видео 18+)

Вместо мишени - в голову: в стрелковом клубе на глазах у инструктора ученик покончил с собой (видео 18+)
Обновлено 12:43 Сегодня Телеграф

В российском Новосибирске произошло самоубийство в стрелковом клубе.

По информации местных Телеграмм-каналов, 59-летний местный житель по имени Сергей зашел в стрелковый клуб "Сибирь" якобы для того, чтобы потренироваться в стрельбе.

Ему выдали пистолет "Байкал-442", с которым мужчина мог упражняться под руководством инструктора. Собственно, тот и находился в метре от Сергея, который, став в стойку, начал стрелять по мишеням, но резко перевел оружие к шее и нажал на курок. Все произошло так быстро, то инструктор не успел среагировать и предотвратить самоубийство. Мужчина скончался мгновенно в результате огнестрельного ранения в голову.

Что толкнуло Сергея на данный поступок, предстоит выяснить следователям. Однако, по одной из версий, он свел счеты с жизнью из-за смертельной болезни.

Внимание, видео не для слабонервных и исключительно для лиц старше 18 лет!

Напомним, в Киеве на глазах у очевидцев парень совершил суицид: сиганул с моста в воду и погиб. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 287

Все по теме:

Россия, Стрельба, Видео, Самоубийство, Стрелковый клуб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это не могло длиться вечно": генерал объяснил, почему Зеленский уволил Хомчака
02 Новым главкомом ВСУ назначен Валерий Залужный: биография генерал-майора
03 Байден заявил о приближении большой войны и назвал конкретную причину
04 Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ: новым главкомом стал генерал Валерий Залужный (фото)
05 Как выжить в жару без кондиционера: советы врачей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Тернопольской области выпал град размером с перепелиное яйцо (фото, видео)
В Тернопольской области выпал град размером с перепелиное яйцо (фото, видео)
В престижном отеле под Одессой - массовое отравление детей: стало известно, что они ели
В престижном отеле под Одессой - массовое отравление детей: стало известно, что они ели
Епифаний провел литургию в Михайловском соборе ко Дню Крещения Руси: эксклюзивные фото
Епифаний провел литургию в Михайловском соборе ко Дню Крещения Руси: эксклюзивные фото
Вакцинированные против COVID-19 могут представлять опасность: кто в зоне риска
Вакцинированные против COVID-19 могут представлять опасность: кто в зоне риска
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь