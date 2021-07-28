Вместо мишени - в голову: в стрелковом клубе на глазах у инструктора ученик покончил с собой (видео 18+)

В российском Новосибирске произошло самоубийство в стрелковом клубе.

По информации местных Телеграмм-каналов, 59-летний местный житель по имени Сергей зашел в стрелковый клуб "Сибирь" якобы для того, чтобы потренироваться в стрельбе.

Ему выдали пистолет "Байкал-442", с которым мужчина мог упражняться под руководством инструктора. Собственно, тот и находился в метре от Сергея, который, став в стойку, начал стрелять по мишеням, но резко перевел оружие к шее и нажал на курок. Все произошло так быстро, то инструктор не успел среагировать и предотвратить самоубийство. Мужчина скончался мгновенно в результате огнестрельного ранения в голову.

Что толкнуло Сергея на данный поступок, предстоит выяснить следователям. Однако, по одной из версий, он свел счеты с жизнью из-за смертельной болезни.

Внимание, видео не для слабонервных и исключительно для лиц старше 18 лет!

Напомним, в Киеве на глазах у очевидцев парень совершил суицид: сиганул с моста в воду и погиб.