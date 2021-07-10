Сложил камни в рюкзак и сиганул с моста: В Киеве молодой парень покончил с собой (фото)

В Киеве в субботу, 10 июля, на глазах у очевидцев парень сиганул с моста в воду.

Об этом сообщает "Київ Оперативний".

"Прямо на глазах у свидетелей парень с разбега нырнул в воду. Пока вызвали спасателей, полицию и тд - умер", - говорится в сообщении.

После того, как парня достали из воды, оказалось, что в свой рюкзак он положил тяжелые камни.

"Видимо, не хотел, чтобы его спасали", - отметили авторы поста.

Отмечается, что парня до сих пор не опознали.

В сообщении не указано, где это произошло, но, судя по фото, речь идет о Подольско-Воскресенском мостовом переходе.

Как сообщалось ранее, во Львове женщина захотела сделать селфи на вагоне поезда, а получила удар током и 70% ожогов тела.