Хотела сделать селфи - во Львове женщину ударило током на поезде (видео)

Во Львове на железнодорожной станции Подзамче в районе улицы Ковельская женщину ударило током. Предварительно, по словам свидетелей происшествия, она забралась на цистерну поезда, чтобы сделать селфи.

Об этом сообщает в Facebook журналист регионального издания Игорь Зинкевич.

Пострадавшей женщине 26 лет. Ее госпитализировали, согласно информации - 70% тела обожжено. В комментариях к сообщению пользователи соцсети желают пострадавшей здоровья и удивляются тому, что взрослая женщина решилась на такой опрометчивый шаг.

Ранее "Телеграф" писал про трагедию в Кирилловке на побережье Азовского моря. Там мужчина погиб от удара током на аттракционе.

Селфи - популярный жанр фотографии для соцсетей, но часто пользователи забывают об опасности в момент снимка. Чем грозит селфи во время грозы "Телеграфу" рассказали эксперты.