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Опасно ли использовать мобильный телефон во время грозы? Ответ ученого-физика

Опасно ли использовать мобильный телефон во время грозы? Ответ ученого-физика
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф

Нынешний год оказался "урожайным" на дожди и грозы – в некоторых регионах едва ли не ежедневно гремит гром и сверкают молнии. И за весенне-летний сезон уже было несколько извещений о погибших и пострадавших от молний украинцах. В большинстве случаев дополнительно сообщается, что жертвами "огненной гостьи" становились люди, разговаривавшие по мобильному телефону или, как минимум, державшие его в руках. Якобы, именно он и "притянул" смертельный разряд. И едва ли не во всех рекомендациях как правильно вести себя в грозу, говорится о том, что "во избежание поражения молнией необходимо выключить мобильный телефон", хотя, как видим, далеко не все придерживаются этого совета.

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Почему гаджет, без которого в настоящее время сложно встретить взрослого и ребенка, городского и сельского жителя так "притягателен" для молнии – и "притягателен" ли вообще? "Телеграф" решил выяснить это у специалиста. Нашим собеседником стала доктор физико-математических наук, доцент факультета естественных наук Киево-Могилянской академии Оксана Билоус.

Ученый-физик Оксана Белоус об опасности молнии

Сразу начну с ответа на вопрос, может ли мобильный телефон притягивать к себе молнии. Ответ на сегодня – "однозначно, нет, не может!" – утверждает Оксана Билоус и дает небольшой "урок" элементарной физики.

"Давая ответ на какой-либо вопрос, мы опираемся на экспериментальные подтверждения тех или иных фактов. На сегодня никаких экспериментальных фактов, которые позволили бы утверждать, что мобильный телефон притягивает к себе молнию, не существует. Нет, он не стимулирует попадание молнии. Конечно, как в научных, так и в популярных источниках описано немало случаев, когда люди при использовании мобильных телефонов становились объектами, в которые попадала молния. (Чаще всего – именно линейная молния, потому что молнии бывают разных видов). Но на сегодня ученые единодушно говорят, что мобильные телефоны молнию не притягивают, но такие совпадения случаться могут", – говорит Билоус.

Чтобы ответить, почему мобилки не притягивают молнию, Оксана Ивановна предлагает обратиться к природе молнии, и проговорить простыми словами условия ее возникновения.

"Молния – это мощный электрический искровый разряд в атмосфере, и так как это искровый разряд, он возникает при определенных обстоятельствах. Ток всегда течет или искровой разряд возникает, когда возникает разница определенных физических величин (потенциалов). В природных условиях этого можно достичь, если выполняются два условия: грозовые облака и пробой воздуха. В грозовых облаках нижняя часть облака накапливает в излишке отрицательный заряд (электроны), а земля при этом накапливает положительные заряды – протоны. И когда возникает второе необходимое условие – электрический пробой слоя атмосферы (воздуха), который не в грозовых условиях не проводит электрический ток, мы видим молнию", – поясняет эксперт.

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Главное условие – должна быть огромная разница потенциалов, то есть, должна накопиться большая мощность электрических зарядов на тучах. Напряжение может быть от десятков миллионов до миллиарда вольт (V), а сила тока в разряде молнии может достигать сотни тысяч ампер (А). Умножив силу тока на напряжение легко получить головокружительные цифры средней мощности молнии при любых комбинациях этих физических величин.

Теперь поговорим в цифрах о мобильном телефоне, чтобы понять, сможет ли он стать причиной – притянуть к себе молнию, мощность которой измеряется цифрой в ваттах с 11-ю нулями! Средняя мощность излучения мобильного телефона во время разговора составляет – приблизительно 0,2 ватта (W). Разница в порядках цифр впечатляет. Поэтому, говорить о том, что гаджет с такой мощностью может "привлечь" молнию, это как уверять в том, что можно за 10 гривен купить "Шаттл", чтобы слетать на Марс за мороженым. И, если хотите получить истинные ответы на вопросы – обращайтесь к цифрам и научным исследованиям, а не химерным утверждениям, как в этом случае с мобильным телефоном и молнией.

– То есть, это просто распространенное заблуждение? Получается, прямо-таки, "мочи Манту" в области физики?

– Да, прекрасное сравнение! Для меня, как ученого, важно, чтобы люди это понимали. Хотя, повторю, что могут случаться роковые стечения обстоятельств.

– Люди часто погибали от молнии и в "домобильное" время. Сейчас же, когда сложно встретить человека без этого гаджета, молния также может поразить человека с мобильным телефоном в руках или кармане, но телефон в данном случае будет "не виноват"?

– Абсолютно верно. Стоит учесть, что в современных мобильных телефонах, совершенно иные показатели электромагнитного поля, чем у природной грозы, которое возникает даже тогда, когда мы его используем. Тем более, что у большинства мобильных телефонов сейчас не металлические корпуса, которые могут притягивать молнию, а пластиковые или комбинированные.

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Однако все, наверняка, помнят, что если высокий человек во время грозы стоит где-то на открытом просторе, то возникшая молния выберет эту "самую высокую точку", потому что молния не может нарушить закон физики следовать путем наименьшего сопротивления. Следовательно, стоит прислушиваться к ученым, а не следовать нелепым слухам, что нельзя пользоваться телефоном или надо отключать его во время грозы. Помните, что законы физики не имеют границ и молния точно так же подчиняется законам физики.

– Выходит, у человека с мобильным телефоном в руках меньше шансов пострадать от молнии, чем у человека, допустим, с металлическим прутом или цепью в руках, как, порой, у пастухов, которых гроза настигает в поле.

– Безусловно, так и есть. Стоит учесть, что во время грозы гораздо большую угрозу для человека создает использование селфи-палки. Если кто-то захочет сделать потрясающий снимочек на фоне молнии с помощью селфи-палки, вот она-то как раз и может стать объектом, в который ударит молния, и человек может получить различные травмы. В принципе, это та информация, которую школьники должны получить на уроках физики в старших классах. То есть, все выпускники средней школы должны быть осведомлены об этом, если эти уроки они не пропускали.

В завершение пояснений, собеседница обращает внимание на важный момент: "Если вдруг вы видите человека, пораженного молнией, не бойтесь использовать мобильный телефон, чтобы вызвать для него скорую медицинскую помощь!".

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Молния, Мобильные телефоны, Безопасность, Наука, Гроза.
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