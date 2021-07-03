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Молния ни при чем: всплыли неожиданные детали смерти подростка под Львовом

Молния ни при чем: всплыли неожиданные детали смерти подростка под Львовом
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В селе Тарасовка, что во Львовской области в субботу, 3 июня, погиб 14-летний подросток. Изначально сообщалось, что причиной его гибели стало попадание молнии. 

Однако, как сообщает ТСН, капризы непогоды оказались здесь ни при чем. 

В материале указывается, что погибший подросток помогал работникам, которые проводили ремонт в местной церкви. Накануне там провели демонтаж пола, поскольку планировали установить новый с подогревом. 

Вечером 2 июля парень находился в храме и нашел под полом металлическую трубу, в которой находился неизолированный провод. 

После того, как подросток взял трубу в руки, его ударило током, что и привело к летальному исходу. 

В последний раз ремонт пола в церкви проводился в 1977 году, однако все работники, его проводившие, уже умерли, а потому спросить о том, как получилось, что там оказалась труба с неизолированным проводом, выяснить не удастся. 

Как сообщалось ранее, во Львовской области за рулем автомобиля погиб 11-летний мальчик, который вез пьяного отца домой. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Львовская область, Дети, Электричество.
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