Молния ни при чем: всплыли неожиданные детали смерти подростка под Львовом

В селе Тарасовка, что во Львовской области в субботу, 3 июня, погиб 14-летний подросток. Изначально сообщалось, что причиной его гибели стало попадание молнии.

Однако, как сообщает ТСН, капризы непогоды оказались здесь ни при чем.

В материале указывается, что погибший подросток помогал работникам, которые проводили ремонт в местной церкви. Накануне там провели демонтаж пола, поскольку планировали установить новый с подогревом.

Вечером 2 июля парень находился в храме и нашел под полом металлическую трубу, в которой находился неизолированный провод.

После того, как подросток взял трубу в руки, его ударило током, что и привело к летальному исходу.

В последний раз ремонт пола в церкви проводился в 1977 году, однако все работники, его проводившие, уже умерли, а потому спросить о том, как получилось, что там оказалась труба с неизолированным проводом, выяснить не удастся.

Как сообщалось ранее, во Львовской области за рулем автомобиля погиб 11-летний мальчик, который вез пьяного отца домой.