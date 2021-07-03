Под Львовом молния убила 14-летнего подростка

Под Львовом в пятницу, 2 июля, от удара молнии погиб 14-летний подросток.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

О ЧП стало известно поздним вечером 2 июля, около десяти часов вечера в селе Тарасовка Львовского района. Подросток скончался на месте. Обстоятельства смертельного ЧП выясняются.

Напоминаем, что доктор Комаровский дал следующие советы, как уберечься от удара молнии:

Не бегайте, идите спокойно

Избегайте открытых месте. Никаких полей, полян, опушек леса, пляжей.

Если находитесь в воде - срочно выбирайтесь на берег и сразу переодевайтесь в сухое.

Автомобиль - это одно из самых безопасных мест.

Не подходите к мокрым стенам и к металлическим ограждениям.

Держитесь подальше от антенн, электропередач.

Помните: чем выше дерево, тем велик риск, что в него попадет молния. Особенно опасно одинокое дерево, столп.

Избегайте контакта с металлическими предметами. Не надо держать в руках, например, топор или металлическую посуду.

Никогда не останавливайтесь, например, во время турпохода в местах, где течет вода, на возвышенностях скал или отвесных стен. Не передвигайтесь плотной группой, рассредоточьтесь. Идеальное место, чтобы спрятаться - это низина (яма, овраг, канава).

К тому же ранее "Телеграф" делился полезной инфографикой с простыми советами, как вести себя во время молнии.

Напомним, ранее на Прикарпатье молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины госпитализированы.