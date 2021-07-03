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Под Львовом молния убила 14-летнего подростка

Под Львовом молния убила 14-летнего подростка
13:25 Сегодня Телеграф

Под Львовом в пятницу, 2 июля, от удара молнии погиб 14-летний подросток.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

О ЧП стало известно поздним вечером 2 июля, около десяти часов вечера в селе Тарасовка Львовского района. Подросток скончался на месте. Обстоятельства смертельного ЧП выясняются.

Напоминаем, что доктор Комаровский дал следующие советы, как уберечься от удара молнии:

  • Не бегайте, идите спокойно
  • Избегайте открытых месте. Никаких полей, полян, опушек леса, пляжей.
  • Если находитесь в воде - срочно выбирайтесь на берег и сразу переодевайтесь в сухое.
  • Автомобиль - это одно из самых безопасных мест.
  • Не подходите к мокрым стенам и к металлическим ограждениям.
  • Держитесь подальше от антенн, электропередач.
  • Помните: чем выше дерево, тем велик риск, что в него попадет молния. Особенно опасно одинокое дерево, столп.
  • Избегайте контакта с металлическими предметами. Не надо держать в руках, например, топор или металлическую посуду.
  • Никогда не останавливайтесь, например, во время турпохода в местах, где течет вода, на возвышенностях скал или отвесных стен. Не передвигайтесь плотной группой, рассредоточьтесь. Идеальное место, чтобы спрятаться - это низина (яма, овраг, канава).

К тому же ранее "Телеграф" делился полезной инфографикой с простыми советами, как вести себя во время молнии.

Напомним, ранее на Прикарпатье молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины госпитализированы.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Львовская область, Дети, Молнии, Смерти.
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