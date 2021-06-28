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"Взрослые люди не помнят простых правил": под Черкассами молния убила двух человек

"Взрослые люди не помнят простых правил": под Черкассами молния убила двух человек
09:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Черкасской области от попадания молнии умерли двое человек, еще одна женщина попала в больницу.

Об этом 27 июня в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь Областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф ЧОР Ирина Назарок.

В медпомощь вызов поступил около 18 вечера. Сообщалось, что в селе Софиевка, за школой молния ударила в дерево, под которым находились три человека.

Позже выяснилось, что все трое отдыхали возле водоема и когда началась сильная гроза, спрятались под дерево.

Было установлено, что от удара молнии погиб парень 23 лет и женщина 55 лет. Еще одна женщина 46 лет была доставлена в третью горбольницу Черкасс, у нее электротравмы после поражения молнией. На тот момент она находилась в сознании.

Фото с места событий:

под черкассами молния убила 2 человек 

Пользователи сети не могли оставить без внимания данный инцидент и прокомментировали его.

"Как жаль, что взрослые не помнят простых правил со школы-в грозу нельзя стоять под деревом… сочувствую родственникам погибших", — написала пользователь Света.

"Ужас", — отметила пользователь Галина.

скрин

Напомним, что ранее в Житомирской области в селе Заричаны во время грозы в мужчину ударила молния.

В то же время  "Телеграф" собрал топ советов, как вести себя, чтобы избежать поражения молнией. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Черкассы, Молния.
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