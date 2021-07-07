Опасный отдых: в Кирилловке человека убило током на надувной горке, еще один погиб в море

Отечественное морское побережье у украинцев ассоциируется с безмятежным времяпрепровождением или с возможностью заработка на обслуживании отдыхающих. Увы, здесь и во время отдыха, и на работе можно погибнуть, если не соблюдать правил и требований безопасности.

Так, 6 июля в курортном пгт. Кирилловка в Запорожской области лишились жизни двое молодых мужчин.

-Около полудня в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от медиков "скорой помощи" о том, что возле центрального пляжа умер человек, которого поразило током, - сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Запорожской области. - Следственно-оперативной группой установлено, что 21-летний житель Кривого Рога неофициально работал на надувном комплексе "Горка", который установлен на пляже в пгт Кирилловка. При обслуживании этого комплекса мужчину поразило электрическим током. Медики "скорой" оказывали медицинскую помощь пострадавшему, но мужчина скончался на месте происшествия.

Как удалось узнать "Телеграфу", на пляже было многолюдно, когда случилась трагедия. Услышав хлопок и увидев, как упал сотрудник "горки", к нему на помощь подбежал один из отдыхающих, однако током ударило и его. К счастью, второй работник поспешил отключить электропитание аттракциона.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование, в ходе которого правоохранители будут выяснять, кому принадлежит данный развлекательный комплекс.

Санкция вышеназванной статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Вторая беда случилась вечером – правоохранителям около 19 часов поступил звонок от спасателей о том, что у базы отдыха "Диана" на улице Коса Пересыпь потерялся юноша 2004 года рождения, которого спустя время нашли в море без сознания. Медики "скорой" пытались реанимировать парня, но их старания, к сожалению, оказались напрасными.

Погибшим оказался житель Херсонской области, который приехал в Кирилловку вместе с друзьями. Ребята купались в море, а потом один из них исчез. Бездыханное тело увидели на волнах очевидцы и вытащили на берег.

"Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу (предварительная причина смерти - утопление). По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование" – сообщили в полиции.

Фото Якова Носкова

Как сообщал "Телеграф", ранее курорты Украины "радовали" туристов опасными водорослями и морскими блохами.