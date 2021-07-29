Обострение на Кавказе: Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в стрельбе на границе, Пашинян зовет Россию

В ночь на 29 июля на границе Армении и Азербайджана произошла очередная перестрелка, в результате которой пострадал военный.

Так, согласно информации Минобороны Азербайджана, соглашение о соблюдении прекращения огня нарушили армяне. Дескать, с 02:45 до 03:40 они активно обстреливали азербайджанцев из автоматов и гранатометов в направлении села Йухары Шорджа Басаркечарского района. Кроме того, продолжают военные, противники из Армении бросили более десятка ручных гранат "Ф-1".

Тем временем Минобороны Армении обвинило в атаке Азербайджан, который якобы обстрелял их на Гегаркуникском участке границы. В результате, один из военных был ранен.

Вместе с тем и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить вдоль всей армяно-азербайджанской границы российские пограничные посты - якобы это поможет соблюдать договоренности и вернуть мир.

Ранее мы сообщали, что на границе между Арменией и Азербайджаном 23 июля произошла перестрелка, вследствие которой с армянской стороны получили ранения трое военнослужащих, а с азербайджанской - погиб один военный.