Появилась свежая карта, где останется Нагорный Карабах после прекращения войны

За полтора месяца нового обострения Азербайджан заявил об освобождении от оккупации более 240 населенных пунктов, а также коридора к армянской границе на юге.

Среди освобожденных населенных пунктов 5 крупных (по карабахским меркам) городов, 3 поселка и 248 сел. Все они расположены в пределах 7 различных районов Нагорно-Карабахской автономной области и других регионов Азербайджана.

Армения контролирует большую часть территории Азербайджана, прилегающую к ее границе. Часть этих территорий значительно больше, чем территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области.

Большинство освобожденных населенных пунктов расположены на юге. Здесь азербайджанские войска смогли пробить небольшой коридор, который проходит прямо к границе с Арменией.



Освобожденные территории в Нагорном Карабахе по состоянию на 10 ноября

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