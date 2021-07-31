Штатам придется уволить 182 своих дипломата в России из-за нового закона

С августа Москва запретила США нанимать граждан России и третьих стран для работы в дипломатических представительствах. Исключение сделали только для службы охраны.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Работу потеряют 182 сотрудника и десятки подрядчиков в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Госдеп США выразил сожаление об этой ситуации и поблагодарил всех российских сотрудников за работу:

"Мы благодарим их (сотрудников - ред.) за вклад в общую деятельность и за их работу по улучшению отношений между нашими двумя странами. Их преданность делу, опыт и дружба были опорой миссии «Россия» на протяжении десятилетий".

Также отмечено, что США продолжит выполнять обязательства по поддержке отношений с Россией.

Ранее "Телеграф" писал, что Государственный департамент США может получить право обнародовать списки тех, кому запрещен въезд.