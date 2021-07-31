Скачать
Суббота, 31.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Прогресс в борьбе с коронавирусом под угрозой: озвучена неутешительная правда о штамме "Дельта"
Прогресс в борьбе с коронавирусом под угрозой: озвучена неутешительная правда о штамме "Дельта"
Цена на газ, "нет" бумажному чеку, одна дорога для велосипедов и мотоциклов: что ждет украинцев с 1 августа
Цена на газ, "нет" бумажному чеку, одна дорога для велосипедов и мотоциклов: что ждет украинцев с 1 августа
Российские хакеры взломали федеральную прокуратуру США
Российские хакеры взломали федеральную прокуратуру США
За сутки - 916 новых случаев: опубликована статистика по Covid-19 в Украине за 30 июля
За сутки - 916 новых случаев: опубликована статистика по Covid-19 в Украине за 30 июля

Штатам придется уволить 182 своих дипломата в России из-за нового закона

Штатам придется уволить 182 своих дипломата в России из-за нового закона
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф Facebook

С августа Москва запретила США нанимать граждан России и третьих стран для работы в дипломатических представительствах. Исключение сделали только для службы охраны. 

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Работу потеряют 182 сотрудника и десятки подрядчиков в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Госдеп США выразил сожаление об этой ситуации и  поблагодарил всех российских сотрудников за работу:

"Мы благодарим их (сотрудников - ред.) за вклад в общую деятельность и за их работу по улучшению отношений между нашими двумя странами. Их преданность делу, опыт и дружба были опорой миссии «Россия» на протяжении десятилетий".

Также отмечено, что США продолжит выполнять обязательства по поддержке отношений с Россией. 

Ранее "Телеграф" писал, что Государственный департамент США может получить право обнародовать списки тех, кому запрещен въезд. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 331

Все по теме:

США, Россия, Госдеп, Дипломатическое представительство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогресс в борьбе с коронавирусом под угрозой: озвучена неутешительная правда о штамме "Дельта"
02 Главу Харьковской области обвинили в коррупции и государственной измене
03 В сети опубликовали видео с мотоциклистом, сбитым во время погони НАБУ за СБУ по Киеву
04 Мемы с Чаусом разлетелись по соцсетям: украинцы шутят над найденной пропажей (фото)
05 К зданию СБУ в Киеве, куда предположительно привезли Чауса, приехал спецназ НАБУ: первые фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Адвокаты Чауса потеряли своего клиента - правоохранители скрывают его местонахождение
Адвокаты Чауса потеряли своего клиента - правоохранители скрывают его местонахождение
&quot;Он неадекватный&quot;: Милованов рассказал, почему подрался с Данилюком на его дне рождения (фото)
"Он неадекватный": Милованов рассказал, почему подрался с Данилюком на его дне рождения (фото)
В США планируют раскрывать имена бизнесменов и чиновников, которым запрещен въезд в страну
В США планируют раскрывать имена бизнесменов и чиновников, которым запрещен въезд в страну
Пока Шатырко не видит: Стужук &quot;засветилась&quot; на романтическом ужине с неизвестным мужчиной (фото, видео)
Пока Шатырко не видит: Стужук "засветилась" на романтическом ужине с неизвестным мужчиной (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь