В РФ возмущены демонтажом советской звезды во Львове: в Кремле озвучили позицию

В Министерстве иностранных дел РФ недовольны планами Львовского горсовета по демонтажу копии советского ордена на военном мемориале "Марсово поле". МИД РФ направил аналогичному украинскому министерству ноту протеста.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Москва призывает выполнить международные обязательства и защитить мемориал, посвященный Второй мировой войне:

"Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне", — сказано в сообщении.

О решении демонтировать памятный знак, выполненный в виде копии советского ордена, стало известно 19 июля 2021 года. Обращение по поводу этого объекта на Марсовом поле направила общественная организация "Общество будущего Львов".

Согласно ответу управления охраны исторической среды Львовского горсовета, будет подготовлено соответствующее решение исполкома.

Ранее Россия была недовольна демонтажом Монумента славы во Львове. Его части стали экспозицией музея "Территория террора".