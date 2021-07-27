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Варварство: россиян взбесил демонтаж Монумента славы во Львове

Варварство: россиян взбесил демонтаж Монумента славы во Львове
Обновлено 14:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В российском МИДе высказались о демонтаже Монумента славы во Львове, назвав это актом "государственного вандализма".

Соответствующее сообщение было обнародовано пресс-службой российского внешнеполитического ведомства в Телеграм

"Подобное осквернение собственного прошлого является циничным актом государственного вандализма", - сказано в сообщении. 

Не забыли там традиционно упомянуть об "украинских нацистах", которые по убеждению россиян пытаются "взять реванш и отомстить погибшим красноармейцам" за разгром дивизии СС "Галичина". 

В МИД РФ выразили ожидание, что профильные международные структуры обратят внимание на это и опять заявили о "возрождении идеологии неонацизма в центре европейского континента". 

Как сообщалось ранее, желание убрать монумент выразили местные жители еще в 2018 году и с тех пор его демонтаж ведется частями. 

Отдельные его фрагменты были перемещены в музей "Территория террора", посвященного зверствам советского режима.

На месте монумента планируется открыть сквер памяти героев Украины.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 172

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Россия, Львов, Монумент Славы.
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