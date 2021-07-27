Варварство: россиян взбесил демонтаж Монумента славы во Львове

В российском МИДе высказались о демонтаже Монумента славы во Львове, назвав это актом "государственного вандализма".

Соответствующее сообщение было обнародовано пресс-службой российского внешнеполитического ведомства в Телеграм.

"Подобное осквернение собственного прошлого является циничным актом государственного вандализма", - сказано в сообщении.

Не забыли там традиционно упомянуть об "украинских нацистах", которые по убеждению россиян пытаются "взять реванш и отомстить погибшим красноармейцам" за разгром дивизии СС "Галичина".

В МИД РФ выразили ожидание, что профильные международные структуры обратят внимание на это и опять заявили о "возрождении идеологии неонацизма в центре европейского континента".

Как сообщалось ранее, желание убрать монумент выразили местные жители еще в 2018 году и с тех пор его демонтаж ведется частями.

Отдельные его фрагменты были перемещены в музей "Территория террора", посвященного зверствам советского режима.

На месте монумента планируется открыть сквер памяти героев Украины.