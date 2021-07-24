Во Львове разобрали Монумент славы (фото)

Львовский Монумент славы окончательно разобрали и передали в музей "Территория террора". Последние фигуры из скульптурной композиции демонтировали в пятницу, 23 июля. Ранее в экспозиции музея посвященного тоталитарным режимам появились шесть горельефов.

Про окончательный демонтаж советского памятника сообщает ZAXID.NET.

Монумент славы находился на улице Стрийской. Последними демонтировали фигуры советского солдата и Родины-матери.

Хоть монумент не попадал под закон о декоммунизации, местная громада выразила желание его снести. Решение о демонтаже местный исполком принял еще в феврале 2018 года. С тех пор монумент разбирали по частям.

(Фото: Радіо Свобода)

Монумент славы возвели в 1970 году. Композицию создали известные львовские скульпторы Эммануил Мисько, Дмитрий Крвавич и Ярослав Мотыга.

На месте Монумента славы планируют организовать сквер памяти героев Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове создают парк декоммунизированных скульптур.