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Ленины вокруг - в Харьковской области создают парк декоммунизированных скульптур под открытым небом (фото)

Ленины вокруг - в Харьковской области создают парк декоммунизированных скульптур под открытым небом (фото)
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф

Парк декоммунизированных скульптур под открытым небом собираются сделать на территории Мемориального комплекса "Высота маршала Конева". Уже прибывают первые экспонаты. Памятник Ленину из Новой Водолаги прибыл первым, на очереди - памятник из Изюма.

Об этом сообщает Depo.Харьков.

Решение передать памятник депутаты Изюмского горсовета приняли после того, как его не получилось продать. Ленина оценили в 460,3 тысяч гривен.

Передать памятник в музей попросил депутатов директор Мемориального комплекса. В организации комментируют, что хотят создать парк под открытым небом по европейскому примеру. Сроков открытия пока не называют - инициатива исходит именно от комплекса "Высота маршала Конева", и требует средств на реализацию. 

памятник Ленину

"Сейчас - это музейные экспонаты. А когда-то их создавали на народные средства, которые давали рабочие, селяне, и эти деньги они зарабатывали тяжелым трудом. Считаем, что образцы этого монументального искусства мы должны сохранить", - отметил заместитель гендиректора комплекса по научной работе Виталий Яковлев.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове часть советского Монумента славы перенесли в музей террора.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Харьковская область, Памятники, Декоммунизация, Демонтированные памятники, Высота маршала Конева.
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