Ленины вокруг - в Харьковской области создают парк декоммунизированных скульптур под открытым небом (фото)

Парк декоммунизированных скульптур под открытым небом собираются сделать на территории Мемориального комплекса "Высота маршала Конева". Уже прибывают первые экспонаты. Памятник Ленину из Новой Водолаги прибыл первым, на очереди - памятник из Изюма.

Об этом сообщает Depo.Харьков.

Решение передать памятник депутаты Изюмского горсовета приняли после того, как его не получилось продать. Ленина оценили в 460,3 тысяч гривен.

Передать памятник в музей попросил депутатов директор Мемориального комплекса. В организации комментируют, что хотят создать парк под открытым небом по европейскому примеру. Сроков открытия пока не называют - инициатива исходит именно от комплекса "Высота маршала Конева", и требует средств на реализацию.

"Сейчас - это музейные экспонаты. А когда-то их создавали на народные средства, которые давали рабочие, селяне, и эти деньги они зарабатывали тяжелым трудом. Считаем, что образцы этого монументального искусства мы должны сохранить", - отметил заместитель гендиректора комплекса по научной работе Виталий Яковлев.

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове часть советского Монумента славы перенесли в музей террора.