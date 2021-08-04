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Дочь пресс-секретаря Путина выходит замуж за чеченца? Что об этом известно

Дочь пресс-секретаря Путина выходит замуж за чеченца? Что об этом известно
16:30 Сегодня Телеграф Instagram Лизы Песковой

В сети распространилась информация о том, что дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Лиза выходит замуж. Согласно сообщениям СМИ, девушка якобы собралась стать женой влиятельного чеченцу из Франции — Руслана Голбазова.

Как сообщает Telegram-канал "Курятник", пара вместе уже три года.

В сети гуляет такое фото пары

Лиза Пескова и Руслан Голбазов / фото: rusmonitor.com

Согласно информации канала, мероприятие якобы пройдёт на Сардинии. Так, "Курятник" пишет, что на курорт должны съехаться сотни гостей, для которых выкупили номера по 3000 евро в сутки.

В то же время сама Лиза Пескова опровергла данную информацию. В комментарии "Газете.ру" девушка назвала ее фейком.

"Данная информация не соответствует действительности. Ее распространил неизвестный источник", - заявила она.

Дмитрий Песков также заявляет, что о планах дочери выйти замуж ничего не знает. 

Елизавета — дочь Пескова от брака пресс-секретаря президента с Екатериной Солоцинской, на которой он был женат до того, как встретил фигуристку Татьяну Навку

В прошлом году Лиза Пескова спровоцировала скандал у себя на родине, заявив, что в России происходит "конкретный беспредел", который устраивают правоохранительные органы. В сети девушку раскритиковали и заподозрили в том, что ее пиарят в медиа для продвижения во власть.

Руслан Голбазов — влиятельный чеченский бизнесмен. В 2019 году он переехал в Москву из Франции, где училась и Лиза. Сейчас Голбазов — партнёр Лизы по ресторанному бизнесу. Он владеет сразу несколькими заведениями в Москве. 

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова
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