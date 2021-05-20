"Начерки широкими мазками": в Кремлі прояснили ситуацію із зустріччю Зеленського і Путіна

У Кремлі розповіли про підготовку до гіпотетичної зустрічі президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про переговори сьогодні, 20 травня, розповів на прес-конференції прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков.

Про це пише росЗМІ ТАСС.

За словами Пєскова, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак приймає участь в підготовці до переговорів з Україною, і вже є певні начерки можливих тем до обговорення.

Втім, продовжує прес-секретар Путіна, процес нібито йде непросто.

"Поки начерки широкими мазками, швидше концептуальні, а не предметні, гіпотетичного порядку денного гіпотетичної зустрічі", - говорить Пєсков, не називаючи ні питань в порядку денному, ні термінів президентської зустрічі.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський сказав про те, що підготовка до переговорів з російським колегою вже почалася.

Раніше ми писали, що топ-темами весни стали можливі зустрічі президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна, а також президента України Володимира Зеленського з російським колегою. Своїми роздумами про те, як зробити результат таких зустрічей максимально прийнятним для України, з "Телеграфом" поділився генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.