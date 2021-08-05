"Решил помочь": москвич выбросил с пятого этажа 3-летнего сына (видео)

В Москве 4 августа произошла трагедия: отец выбросил из окна пятого этажа своего трехлетнего сына.

О произошедшем пишут на сайте московской прокуратуры и местные Телеграмм-каналы.

Сообщается, что малыш в результате падения выжил, был в сознании и говорил, как ему больно. Однако сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Сразу же после случившегося копы задержали 24-летнего Леонида Кудрявцева, который совершил ужасающий поступок. Тот был в неадекватном состоянии, сначала пытался сбежать, но во время задержания сопротивления не оказывал и объяснил, что ребенку якобы "было плохо, у него все болело, и он решил помочь".

В результате падения у малыша диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, закрытую травму груди, переломы ребер и шейки бедренной кости.

По факту данного ЧП назначены экспертизы, проводится расследование. Известно, что малыш жил в семье с отцом и бабушкой, мать мальчика в этой квартире не проживала.

Осторожно, видео не для слабонервных!

Напомним, в Одессе с 24 этажа слетел парень, которому удалось выжить благодаря парашюту (видео).