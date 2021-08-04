В Одессе парень прыгнул с балкона 24-этажа: от смерти его спас парашют (видео)

В Одессе местный экстремал не на шутку взволновал местных жителей, прыгнув с 24 этажа комплекса "34-я Жемчужина" на Бассейной. И хоть сразу после падения у него раскрылся парашют, некоторые собравшиеся зеваки кричали от испуга.

Видео опубликовало местное издание 048.ua.

Сообщается, что двое парней - парашютист и его помощник - забрались на балкон высотки, невзирая на попытки охранника помешать им. В итоге, парень прыгнул с парашютом типа "крыло" - именно его чаще всего выбирают для тяжелых прыжков.

К счастью, прыжок завершился успешно: парень просто приземлился и ушел. А вот в сети до сих пор обсуждают такой экстрим по-одесски. Некоторые говорят, что молодой человек - настоящий мужчина. Другие же осуждают его за столь неоправданный риск.

Тем временем в сети обсуждают невероятное спасение 81-летней украинки в городе Теребовля Тернопольской области. Пенсионерка выпала с балкона пятого этажа, но осталась невредима по счастливой случайности: зацепилась за бельевые веревки этажом ниже.