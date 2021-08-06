Массовый побег заключенных в РФ: стало известно, кто мог помочь киллеру с арбалетом и его землякам сбежать на волю (видео)

В Подмосковье (РФ) продолжают искать пятерых арестантов, которые 6 августа около 2:00 ночи совершили побег из ИВС в Истре.

По информации местных Телеграмм-каналов, около 22:00 дежурный ИВС зачем-то перевел опасного преступника Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве бизнесмена с помощью арбалета, в другую камеру. Там по случайному или неслучайному стечению обстоятельств находились земляки Мавриди - уроженцы Молдовы, которых подозревают в кражах.

Дежурный, говорят правоохранители, не закрыл окно для передачи обедов, после чего арестанты скрутили гайки с дверей и благополучно покинули камеру. Внимание правоохранителей привлек и тот факт, что никто из тюремщиков якобы ничего не слышал. Поэтому всю ночную смену допрашивают, а дежурного по имени Сергей и вовсе задержали в качестве главного подозреваемого в организации побега.

Следователи считают, что других сокамерников к побегу подтолкнул Александр Мавриди и напоминают, что он киллер и очень опасен. Розыск сбежавшей пятерки проводится в соседних районах, правоохранителей перевели в усиленный режим работы.

Обыскивают и камеру арестантов, видео которой публикуют российские СМИ.

Напомним, Александра Мавриди задержали по подозрению в убийстве бизнесмена - российского "колбасного короля" Владимира Маругова. Остальные четверо (Иван Цуркану, Александр Бутнару, Николай Тетеря и Денис Грозаву) проходят подозреваемыми по статье "Кража". Их фото смотрите по ссылке.